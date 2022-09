Caravana Centenarul Incoronarii a fost pe urmele vizitelor regale din Republica Moldova.Irina-Margareta Nistor, Adrian Cioroianu, Nicolae Pepene, Alexandru Muraru si Pedro J. Fuentes Cid s-a intalnit cu elevii din ChisinauO noua oprire a Caravanei Centenarul Incoronarii, proiect organizat de Asociatia Artis in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, a avut loc in perioada 2-3 septembrie 2022, la Chisinau, in prezenta ambasadorilor Irina-Margareta Nistor (Ambasador Cinema), Adrian ... citeste toata stirea