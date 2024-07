"Caravana muzeelor", proiect de "conectare" a copiilor cu cultura

20 de copii de la Scoala "Aron Voda" din comuna Aroneanu au participat in perioada 1 - 2 iulie la cea de-a IV-a editie a "Caravanei muzeelor", proiect initiat de Muzeul National al Literaturii Romane (MNLR) cu sprijinul Asociatiei de Dezvoltare Inrtercomunitara (ADI) "Zona Metropolitana Iasi" (ZMI), care are ca scop incurajarea educarii continue a copiilor si implicarea acestora in promovarea peisajului cultural al judetului Iasi."Cei mici au avut ocazia sa descopere povestile si secretele ... citește toată știrea