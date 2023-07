Cele mai apreciate filme din cadrul Transilvania International Film Festival (TIFF) se vad in acest weekend si la Iasi. Caravana TIFF Unlimited ajunge in parcul Palas si ii invita pe ieseni la trei seri de film in aer liber. O pelicula internationala, o productie romaneasca, dar si o poveste de dragoste clasica vor rula pe ecranul urias. Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile.In perioada 28 - 30 iulie 2023, parcul Palas devine epicentrul productiilor apreciate la nivel national ... citeste toata stirea