Cardinalul francez Jean-Pierre Ricard marturiseste ca a abuzat o fata de 14 ani

Cardinalul francez Jean-Pierre Ricard a marturisit, luni, ca a abuzat o fata in varsta de 14 ani in urma cu cateva decenii. Cardinalul a declarat ca se retrage din functiile sale si ca se pune la dispozitia autoritatilor competente, relateaza Catholic News Agency."Acum treizeci si cinci de ani, cand eram preot paroh, m-am comportat intr-un mod condamnabil cu o tanara in varsta de 14 ani. Comportamentul meu a dus inevitabil la consecinte grave si de durata pentru aceasta persoana", a declarat ... citeste toata stirea