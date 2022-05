Care e secretul viceprimarului acuzat de tradare? Altii ca el au plecat acasa in cateva luni

La un an de cand a fost exclus din USR pentru ca a votat cum i-a spus Mihai Chirica, procesul de contestare a excluderii deschis de actualul vice Cezar Baciu inca nu s-a terminat. Altii in situatia lui, desi au procedat la fel, au parasit politica mult mai repede, ajungand repede la o sentinta definitiva. Am gasit un caz identic la Rediu: 5 luni.Dincolo de dosarele penale care insa nu clintesc pe niciunul dintre "greii" politicii iesene, sunt si spete mult mai mici, dar la care partidele tin ... citeste toata stirea