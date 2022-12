Care este greutate ideala a porcului de Craciun? Unde poate fi testata carnea. Raspund specialistii ieseni

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Animalelor Iasi (DSVSA) atrage atentia cetatenilor asupra surselor de cumparare si miscare a porcilor in aceasta perioada, vizand focarele de pesta porcina africana (PPA), activate in comunele Belcesti si Coarnele Caprei."Acum, in aceasta perioada de evolutie a pestei porcine africana, in primul rand targurile din Iasi sunt inchise. Producatorii particulari au voie sa-si sacrifice porcul numai pentru consum propriu. Nu doar ca este recomandat, ... citeste toata stirea