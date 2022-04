Care este starea bunicii refugiate si a nepoatei de 4 ani, lovite pe trecere in Pacurari?

Soferul neatent este un pensionar de 70 de ani. Accidentul a avut loc in zona Blocuri Pacurari.O femeie din Ucraina si nepotica ei au ajuns ieri la spital dupa ce au fost lovite de un autoturism, pe trecerea de pietoni de la FEG, pe strada Pacurari (in zona Blocuri Pacurari). Cele doua se aflau pe trecerea de pietoni atunci cand au fost lovite de catre un autoturism Opel condus de catre un barbat in varsta de 70 de ani, din Valea Lupului. Femeia de 46 de ani si nepotica ei de patru ani au ... citeste toata stirea