Unul dintre politistii raniti in accidentul de la Razboieni a fost externat din spital si va mai reveni la control in perioada urmatoare. In schimb, cel care se afla la volanul masinii de politie, in varsta de 27 de ani, este in continuare internat la Anestezie si Terapie Intensiva.Acesta a suferit o fractura de bazin in urma accidentului. "Este constient si a primit mult sange si produse de sange - perioada critica ... citeste toata stirea