Care este starea persoanelor accidentate dimineata in coliziunea dintre un microbuz si o camioneta, la Letcani

Accident rutier pe DN28, in Letcani, dupa ce o camioneta si un microbuz s-au ciocnit in sensul giratoriu. 9 oameni au ajuns la spital: 4 pacienti au fost transportati la Spiridon, 4 la Neurochirurgie si un adolescent in varsta de 16 ani a fost dus la sectia de Pediatrie din cadrul Spitalului "Sfanta Maria".Potrivit medicului Diana Cimpoesu, coordonatorului SMURD Iasi, in accident sunt 13 victime, dintre care patru au refuzat transportul la spital. Patru sunt sub verificarea medicilor.