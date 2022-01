Care sunt cele 15 zone cu restrictii innoite din Iasi

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a adaugat ieri municipiul Iasi celor 14 comune unde incidenta a crescut la mai mult de un caz de imbolnavire de Covid la 1.000 de locuitori. In timp ce "Situatia Covid-19 in judetul Iasi" (www.covid19iasi.ro), pagina specializata lansata cu un an in urma de Prefectura, Consiliul Judetean si Primaria Iasi, a inghetat de o saptamana, comunicatele CJSU au inceput sa curga zilnic.Astfel, in weekend, zece comune au "spart" pragul de atentie de un caz ... citeste toata stirea