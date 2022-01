Care vor fi pasii urmatori ai NATO daca Rusia va invada Ucraina?

Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina.Iata care sunt in acest context, potrivit unei analize difuzate ieri de agentia Reuters, cateva dintre dilemele legate de urmatorii pasi ai Aliantei:Va veni NATO in apararea Ucrainei?Nu militar. Ucraina nu este membra a NATO si alianta nu este obligata prin tratate sa o apere. Presedintele american Joe Biden a declarat ca ... citeste toata stirea