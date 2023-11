Contractul de proiectare si executie pentru capatul A8 dinspre Tg. Mures ar putea sa fie semnat la aniversarea a cinci ani de la promulgarea Legii Autostrazii Unirii.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a nominalizat castigatorul licitatiei lansate la sfarsitul anului trecut, dar va trebui sa mai astepte aproape doua saptamani pana la semnarea documentelor, in eventualitatea in care nu apar contestatii in acest interval. Opt ofertanti s-au inscris in aceasta procedura. ... citeste toata stirea