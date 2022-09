Caritas continua sa stranga ajutoare pentru refugiatii din Ucraina. Cum poti ajuta?

Criza refugiatilor ucraineni care ajung in Romania pe la punctele de trecere a frontierei din judetele Moldovei ramane o prioritate pe agenda ONG-ului Caritas, chiar daca la nivelul opiniei publice aceasta s-a mai estompat.Cum refugiatii continua sa intre in tara si sa aiba nevoie de ajutor, cei de la Caritas continua colecta destinata acestora, adaptandu-se la nevoile refugiatilor. In mod concret, acestia strang alimente si bunuri in centrele organizate la nivelul parohiilor din Dieceza de ... citeste toata stirea