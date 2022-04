Caritas, raport dupa doua luni de razboi: aproape 1.000 de refugiati ajutati in mod direct

Odata cu invazia Rusiei asupra Ucrainei si cu fluxul in crestere de refugiati, Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi a demarat ample operatiuni de sprijinire a bolnavilor, a celor fara posibilitati, singuri sau aflati in tranzit prin Romania.Intr-un raport facut dupa doua luni de razboi, cei de la Caritas spun ca au ajutat 944 de persoane refugiate atat in Centrul de primire Caritas din Siret, cat si in congregatiile din Iasi, Butea, Oteleni sau Traian. "De doua luni Asociatia Centrul ... citeste toata stirea