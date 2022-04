Carlo Ancelotti despre Benzema: E ca vinul, in fiecare zi mai bun

Antrenorul Carlo Ancelotti l-a laudat pe atacantul Karim Benzema, autor a trei goluri in victoria obtinuta de Real Madrid in meciul cu Cheslea, spunand despre internationalul francez in varsta de 34 de ani ca este mai bun pe zi ce trece"In fiecare zi este mai bun, ca un vin bun. In fiecare zi el da dovada de mai mult si se simte mai important in echipa, iar asta este ceea ce face diferenta. Are atat de multa personalitate, stie ca este un jucator important pentru noi", a declarat ... citeste toata stirea