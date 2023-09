Spectatorii ieseni sunt invitati sa sarbatoreasca, la cinema, viata unuia dintre cei mai mari artisti ai muzicii, vizionand un eveniment special, in premiera mondiala. Filmul CARLOS promite un continut exclusiv cu regizorul Rudy Valdez si Carlos Santana, in cadrul evenimentului programat pe 27 septembrie 2023, de la ora 20.00, la Cinema Ateneu.La varsta de 5 ani, in Mexicul natal, a invatat sa cante la vioara. La 8 ani, si-a gasit dragostea de-o viata pentru chitara. La 14 ani, si-a ... citeste toata stirea