Carrefour isi intampina clientii cu o noua campanie de fidelizare, SpongeBob Pantaloni Patrati, in perioada 29 septembrie - 16 noiembrie 2022 (P)

Asa cum ne-a obisnuit in fiecare an, Carrefour Romania lanseaza campania de loializare cu jucarii de plus si alte obiecte atractive de colectionat.Anul acesta aduce mai aproape universul subacvatic din Bikini Bottom, pe SpongeBob Pantaloni Patrati si prietenii acestuia, prin intermediul a 4 jucarii de plus reversibile (2 jucarii in una) inspirate de indragitele personaje si 40 de mini-discuri de colectat in album si in aplicatia mobila de jocuri Carrefour SpongeBob.Programul este disponibil ... citeste toata stirea