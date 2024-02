Cartea de identitate vine cu caravana mobila!

* salariatii din cadrul DLEP se vor deplasa cu statia mobila in fiecare din cele 26 de comune arondate municipiului Iasi, in vederea punerii in legalitate pe linie de evidenta a persoanelor si stare civila a locuitorilor din aceste comunitatiIn aceasta perioada, Directia Locala de Evidenta a Persoanelor (DLEP) Iasi desfasoara o noua editie a campaniei "Prioritate la identitate". Actiunea are ca sop punerea in legalitate a persoanelor carora le-au expirat cartile de identitate. Cu aceasta ... citește toată știrea