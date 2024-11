Intr-o lume in care cuvantul poate aduce alinare, iar povestile pot sa deschida noi orizonturi, Clubul Inner Wheel Iasi lanseaza campania "Carti cu Suflet pentru Copii Speciali" - o initiativa dedicata strangerii de carti pentru copiii cu cerinte speciale de la Scoala "Constantin Pufan" din Galati. Acesti copii au nevoie de mai mult decat materiale educative - au nevoie de magie, de prietenia pe care o carte o poate oferi, de momente in care sa se lase purtati de imaginatie intr-o lume care ii ... citește toată știrea