Cartier de blocuri cu pana la 20 de etaje langa saracia din "Dallas". Blocuri printre case in Copou

O ipotetica criza imobiliara in viitor pare ca nu-i sperie pe investitori. Primaria va organiza luna aceasta o serie de dezbateri publice in cazul mai multor Planuri Urbanistice Zonale (PUZ). Doua proiecte vizeaza investitii majore in zonele Cicoarei si Trei Fantani. Este vorba despre blocuri de locuinte cu 10, 12, 15 si 20 de etaje. In total, sunt 30 de blocuri in care vor fi amenajate cateva mii de apartamente. De exemplu, in Cicoarei, estimarile din PUZ sunt ca vor fi 1.800 de locuinte in ... citeste toata stirea