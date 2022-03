"Cartierul 15 minute" - conceptul care schimba planificarea urbana

Noul concept al "cartierului 15 minute" va fi implementat de Silk District in Iasi. La ce se refera acest concept si care sunt avantajele sale?In perioada 1950 - 2018, populatia urbana a lumii a crescut de la 751 milioane la 4.2 miliarde si, conform specialistilor, acest trend de crestere se va mentine si in urmatoarele decenii. Un raport al Organizatiei Natiunilor Unite arata ca 66% din populatia lumii va locui in orase, iar urbanizarea, combinata cu cresterea populatiei, va adauga pana la 2, ... citeste toata stirea