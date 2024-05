Casa Memoriala "Vasile Alecsandri" de la Mircesti va fi renovata

Consiliul Judetean (CJ) Iasi a precizat luni, pentru AGERPRES, ca a preluat de la Academia Romana un important obiectiv de patrimoniu, Casa Memoriala "Vasile Alecsandri" de la Mircesti, pentru a o restaura.Conform sursei citate, dupa 14 ani de blocaj in ceea ce priveste situatia mausoleului si casei lui Vasile Alecsandri de la Mircesti, acestea au trecut in administrarea Consiliul Judetean, fapt care permite institutie administrative judetene sa faca investitii in reabilitare."A fost una ... citește toată știrea