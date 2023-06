Averile consilierilor locali au suferit modificari importante in ultimul an, in special din punct de vedere imobiliar. Indiferent daca vorbim despre PNL, PSD sau USR, cel putin un consilier din fiecare partid a parafat minimum o tranzactie: terenuri, case, paduri sau spatii comerciale. Unii dintre ei au facut afaceri intre ei. Altii prospera din afacerile cu statul si uita sa le mentioneze in declaratia de interese, desi exista contracte chiar si cu scoli ale Primariei Iasi.Petrecerile au ... citeste toata stirea