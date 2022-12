"Casemiro de Basarabia" ochit de Poli. Si un atacant de 18 ani a fost remarcat

In ultima zi de antrenamente din acest an, marti, la finalul unui meci in familie in care s-au confruntat doua echipe formate din multi tineri si juniori, antrenorul Politehnicii Iasi, Leo Grozavu, a evitat sa spuna numele celor pe care i-a remarcat in perioada scrusa de la finalul sezonului de toamna.Reamintim, Poli a monitorizat circa o saptamana mai multi jucatori din pepiniera proprie, imprumutati sau de la alte cluburi, dupa ce titularii au plecat in vacanta. Grozavu a precizat doar ca ... citeste toata stirea