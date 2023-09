Un octogenar iesean era sa-l omoare pe casierul asociatiei de proprietari. Nemultumit de felul in care i-au fost calculate facturile, a lovit cu ce avea la indemana. Abia schimbase doua anvelope, asa ca avea in maini un ciocan si un levier. Judecatorii s-au dat peste cap sa nu-i aplice o pedeapsa cu executarea in regim de detentie.Incidentul care l-a adus pe Vasile Zaporojanu in fata judecatorilor s-a petrecut pe 19 decembrie 2019. Batranul de 81 de ani se prezentase la sediul din Nicolina al ... citeste toata stirea