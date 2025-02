Casierul primariei a tepuit consatenii, dandu-le chitante scoase la imprimanta

* totul a iesit la iveala in primavara lui 2021, cand cetatenii au primit somatii de la fisc, precum si avertismente * prejudiciul n-a putut fi recuperat, inculpatul e judecat pentru delapidare, fals material in inscrisuri oficiale si uz de falsAtunci cand a fost detasat din postul de bibliotecar in cel de casier al Primariei Bals, in toamna anului 2020, C.H. a fost convins ca i-a pus Dumnezeu mana-n cap. A gasit o metoda rapida si facila de a face rost de bani. In doar trei luni si jumatate, ... citește toată știrea