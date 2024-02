Cresterile de temperatura din ultima perioada nu trebuie sa ne faca sa scadem nivelul de protectie impotriva virozelor, care vor continua sa circule, avertizeaza specialistii ieseni. Desi afara s-au anuntat si 18 grade in aceasta saptamana, expertii in sanatate spun ca masurile de preventie trebuie pastrate, inclusiv evitarea aglomeratiilor si purtarea mastilor atunci cand avem simptome de raceala.Mai mult, o analiza realizata de "Ziarul de Iasi" in colaborare cu specialistii ieseni arata ca ... citeste toata stirea