In Iasi Indicele Imobiliare.roa inregistrat, per ansamblu, o usoara scadere a preturilor in luna mai, acestea ajungand, in medie, la 1.375 de euro pe metru patrat util.Potrivit datelor centralizate de Imobiliare.ro, in Iasi preturile au scazut cu -0,1% in luna mai, de la 1.376 la 1.375 de euro pe metru patrat util. Cele doua segmente de piata supuse analizei au avut, insa, o evolutie diferita: locuintele din blocurile vechi au consemnat un avans de 0,4% mai exact (de la 1.369 la 1.375 de ... citeste toata stirea