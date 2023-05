Un iesean si-a castigat dreptul de a circula cu folie neagra pe geamurile masinii si cu stopuri inchise la culoare. Soferul fusese transformat in pieton de politisti pentru ca ar fi incalcat normele rutiere in domeniu. Pe parcursul a doua procese, a reusit sa obtina anularea sanctiunii. Sentinta poate fi una de referinta pentru numerosii soferi aflati in situatii similare.De loc din satul Zagavia, comuna Scobinti, A.C.D. a fost oprit de politisti in primavara anului trecut, in apropierea ... citeste toata stirea