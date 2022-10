Cat mai costa la Iasi lemnul de foc? Ordonanta de plafonare nu se simte in piata. Ce spune Directia Silvica?

Foarte important: ordonanta care plafoneaza pretul unui metru cub la 400 de lei se refera la anumite sortimente. Ocoalele silvice din Iasi spun ca au suficienta masa lemnoasa pentru incalzirea locuintelor. La comercianti preturile insa variaza, ajungand la peste 1.000 lei metrul cub.Cu o saptamana in urma, Guvernul a emis o ordonanta de urgenta prin care a limitat pretul de vanzare a lemnului de foc. Aceasta ar urma sa intre in vigoare dupa 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial. ... citeste toata stirea