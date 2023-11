Cel mai mult pentru luminitele de Craciun, in acest an, plateste Primaria Capitalei, circa 5,3 milioane lei. Separat, mai platesc si Sectoarele pentru impodobirea parcurilor sau a unor bulevarde. Pe locul 2 se afla Primaria Constanta, cu 3,4 milioane lei. Pe locul 3 se afla Cluj-napoca cu 1,2 milioane lei, insa Primaria a a cumparat luminitele si le va folosi si in anii urmatori.Cat da Bucurestiul pe iluminatul de CraciunPrimaria Capitalei, prin Compania Municipala Iluminat Public, a ... citeste toata stirea