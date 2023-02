Cat te costa gura prea mare? 1.000 lei/ luna, spun judecatorii ieseni. A ajuns in fata instantei dupa ce s-a laudat pe Facebook

Un iesean s-a laudat pe Facebook ca a gasit un loc de munca, ca bucatar, in strainatate. Asta il va costa. A fost suficient pentru ca fosta lui nevasta sa-l cheme in judecata pentru majorarea pensiei alimentare datorate copilului comun.Dumitru M. si Iuliana P. au fost casatoriti timp de 17 ani, pana in 2013, din relatie rezultand o fata, in varsta acum de 17 ani. In momentul divortului, in sarcina barbatului a fost stabilita o pensie alimentara echivaland un un sfert din salariul minim net pe ... citeste toata stirea