Cat traiesc iesenii? Topul longevitatii: care sunt judetele cu cea mai mare speranta de viata

Iesenii sunt cei mai longevivi locuitori din regiunea de Dezvoltare Nord-Est si printre cei mai longevivi din Romania. Cu o durata medie de viata de 75 de ani, populatia din judetul Iasi a fost pe locul al saptelea din Romania dupa speranta de viata, in 2022, ultimul an din care sunt date centralizate.Cel mai mult traiesc, in medie, valcenii (79,5 ani), cu peste trei ani mai mult decat bucurestenii, care sunt urmatorii cei mai longevivi romani (76,4 ani). Topul longevitatii este completat de ... citește toată știrea