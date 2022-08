Cat traiesc in medie femeile si barbatii din Iasi? TOP judete dupa speranta de viata

Valcea este judetul in care oamenii traiesc cel mai mult. O arata cele mai recente date venite de la Institutului National de Statistica. Datele difera insa in functie de mai multe aspecte, cum ar fi mediul in care locuim, obiceiurile culinare, dar si politicile publice.Avem intr-adevar si judete in care se traieste mult si bine, dar si judete care se afla la coada clasamentului. In Valcea e cea mai mare speranta de viata, de peste 80 de ani, urmata de Bucuresti care depaseste cu putin 78 de ... citeste toata stirea