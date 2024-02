Cat va fi salariul mediu net in acest an la Iasi? Previziunile Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza: plus 9%, ca medie

Datele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP) arata bine pe hartie: pentru 2024, un an pe care economistii si oamenii de afaceri il vad destul de provocator si dificil, CNSP estimeaza ca salariul mediu brut la nivelul Iasului ar urma sa urce pana la 7.798 de lei la finele anului, de la 7.165 de lei anul trecut, in timp ce salariul mediu net din economia locala va ajunge la 4.880 de lei in 2024, in crestere cu 9%, de la o medie de 4.476 de lei in 2023, si cu 3% peste media nationala, ... citește toată știrea