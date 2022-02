Catalin Drula sustine ca inca nu s-a decis daca va candida la sefia USR

Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, a declarat, joi, ca nu s-a decis in privinta unei candidaturi la sefia partidului si ca nu poate avansa la acest moment o data a congresului, trebuind sa se tina cont de situatia pandemica si de cea de politica externa."N-am luat inca o decizie in privinta asta (a candidaturii la sefia USR - n.r.) Va trebui sa decidem in perioada imediat urmatoare cand facem congresul. Evident, nu putem sa stam la infinit intr-un interimat, dar o sa luam decizia ... citeste toata stirea