Catalina, Gabriela si Giulia: trei fetite inteligente de la tara a caror poveste iti frange inima

Sah, poezie si pictura... Acestea sunt doar cateva dintre pasiunile a trei fete din Proiectul ProRuralis. Giulia, Catalina si Gabriela au 13 ani, au intrat anul acesta in asociatie, si au obtinut cele mai mari punctaje la testul IQ, test obligatoriu in procesul de selectie a elevilor din mediul rural cu posibilitati limitate de a urma o scoala de calitate la Iasi.Mai exact, 123, 121 si 118 puncte. In urma testarii si anchetei sociale, acestea au fost acceptate, iar in prezent sunt eleve in ... citeste toata stirea