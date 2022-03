CATEDRAL, evenimentul de muzica si arte vizuale cu un line-up curatoriat de Summer Well, anuntat in premiera de Romanian Creative Week. Milky Chance si Sevdaliza, intre artistii care vor veni la Iasi

Romanian Creative Week (RCW) anunta una dintre surprizele pregatite pentru cea de-a doua editie, programata la Iasi, in perioada 20 - 30 mai 2022: CATEDRAL, eveniment care imbina muzica si artele vizuale, cu un line-up curatoriat de Summer Well.Gazduit de parcul din ansamblul mixt Palas din capitala Moldovei, CATEDRAL, organizat de Catedral Music Fest in cadrul RCW, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, este programat in zilele de 20 si 21 mai. Show-urile se vor ... citeste toata stirea