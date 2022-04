Catolicii au intampinat Invierea Domnului

Catolicii au intampinat ieri, la miezul noptii Invierea Domnului, iar, la Vatican, Papa Francisc si-a inceput predica din cadrul slujbei specifice acestei nopti intr-o bazilica plina cu mii de credinciosi, asa cum nu s-a mai vazut in ultimii doi ani din cauza restrictiilor cauzate de pandemie. In cadrul Slujbei de Inviere, Suveranul Pontif a facut din nou apel la pace si a descris Pastele ca fiind darul unei sperante. "In aceasta noapte, frati si surori, sa ne lasam luati de mana de femeile din ... citeste toata stirea