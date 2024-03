Cauzele si tratamentul herniei inghinale

Hernia inghinala este afectiunea in care un organ din cavitatea abdominala protruzioneaza (iese) prin canalul inghinal.Din punct de vedere anatomic, canalul inghinal reprezinta un punct slab al peretelui abdominal. La baieti, in cursul vietii intrauterine, testiculele se gasesc in cavitatea abdominala, pentru ca in apropierea nasterii acestea sa coboare prin canalul inghinal si sa ajunga in bursa scrotala.In mod normal, aceasta comunicare se inchide. In lipsa inchiderii apare hernia ... citește toată știrea