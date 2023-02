Caz ciudat la Iasi: cel furat a fost condamnat la 3 ani de puscarie. Totul s-a petrecut la targul din Sipote

Un iesean a ajuns in pragul puscariei dupa ce a incercat sa-si recupereze o drujba din mainile celui care i-o furase. Incidentul s-a soldat cu moarte de om, dar si cu un proces pentru loviri cauzatoare de moarte.Administrator al unei mici firme de comert ambulant, Marius Petrescu se deplasa frecvent la piete din judetele Suceava si Botosani. Ajungea si la Iasi, in zona rurala. De aproximativ 20 de ani, era o prezenta familiara la targul organizat in diminetile de joi pe marginea drumului in ... citeste toata stirea