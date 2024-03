Caz complex de incontinenta anala, tratat cu succes la Arcadia (P)

O pacienta in varsta de 40 de ani din Botosani a ales Spitalul Multidisciplinar Arcadia pentru inca o opinie medicala. Pacienta avusese doua nasteri realizate cu epiziotomie, iar in urma celei de-a doua a ramas cu incontinenta anala (incapacitate de a controla eliminarea de gaze si fecale), o problema medicala cu implicatii puternice asupra calitatii vietii.In prima instanta, incontinenta a fost partiala, adica se manifesta doar in anumite situatii. In anii urmatori, incontinenta s-a ... citește toată știrea