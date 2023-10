Tatal unei fetite in varsta de patru ani, inscrisa la Gradinita cu Program Normal nr. 13 din Iasi, aflata sub coordonarea Scolii Gimnaziale "Stefan Barsanescu", sustine ca educatorul care o are in grija pe copila sa, Ema, conditioneaza prezenta acesteia de insotirea unui adult. Motivul ar fi faptul ca micuta necesita supraveghere indeaproape, ca paraseste adesea sala fara voie, iar la toate acestea educatoarea nu poate face fata.Astfel, de mai bine de sapte luni, sotia ieseanului ar fi ... citeste toata stirea