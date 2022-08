Caz de infectare cu virusul West Nile la un iesean care nu a calatorit in strainatate

La Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi a fost depistat primul caz de infectare cu virusul West Nile din acest an. Pacientul in varsta de 79 de ani a ajuns la spital cu cu febra 39 grade Celsius, cefalee si simptome clinice de meningita.Barbatul a povestit medicilor ca nu a calatorit in strainatate si ca locuieste intr-o zona rurala. Medicul curant al acestuia a decis ca sunt necesare mai multe analize pentru a verifica daca se confirma suspiciunea de meningita care exista ... citeste toata stirea