Situatie foarte rara in acest weekend la Spitalul "Dr. C. I. Parhon" din Iasi: in garda de duminica, trei pacienti, de peste 80 de ani, care nu aveau nicio legatura unul cu celalalt, cu boli diferite, s-au prezentat la spital ca urgente cu aceleasi simptome: insuficienta renala acuta si hiperpotasemie. Iar la investigatii suplimentare, cauzele au fost similare: cu totii si-au administrat in exces medicamente menite pentru a tine sub control bolile cronice.Conditia nu este una rara, explica ... citeste toata stirea