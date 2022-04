Caz grav de bullying in judetul Iasi, sesizat de Consiliul Elevilor. Fetita de clasa a VI-a, batuta de colege

Inspectoratul Scolar Judetean Iasi urmeaza sa vina cu un raspuns, in urma sesizarii Consiliului Judetean al Elevilor. Consiliul Judetean al Elevilor din Iasi a sesizat un caz de bullying petrecut intr-o scoala din comuna Fantanele, unde o fetita de clasa a VI-a a fost batuta de un grup de fete. Intreaga intamplare a fost filmata, insa fara a avea urmari, pana in acest moment."Consiliul Judetean al Elevilor Iasi mereu a incurajat vehement educarea atat a elevilor cat si a profesorilor in scopul ... citeste toata stirea