Medicii ieseni trateaza in acest weekend un caz deosebit de grav: o fetita din judetul Botosani, localitatea Slobozia, a fost adusa la Spitalul de Copii "Sf. Maria" cu arsuri pe 20% din suprafata corpului, de gradul al II-lea si al III-lea.Din primele informatii oferite de salvatorii botosaneni, fata era singura in casa cand a izbucnit un incendiu. Soba din camera in care se afla aceasta a explodat, iar micuta a fost lovita in plin de suflul exploziei - a suferit arsuri pe piept, gat, fata si ... citeste toata stirea