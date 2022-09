Caz incredibil la Iasi: pensionar de 70 ani condamnat pentru ca si-a batut mama. "Conduita de sfidare deplina a autoritatii statale"

La aproape 70 de ani, un iesean a facut cunostinta cu sistemul penitenciar in urma violentelor la care si-a supus propria mama. In prima instanta, i s-a dat o pedeapsa cu suspendare, dar procurorii au insistat, cerand o condamnare cu executarea in regim de detentie.Ioan Lupu locuieste in satul Proselnici din comuna Miroslava in aceeasi curte cu mama sa, in varsta de 93 de ani. In ultima vreme, barbatul bea tot mai mult, ceea ce a dus la deteriorarea grava a relatiilor cu mama sa. Cazul a ... citeste toata stirea