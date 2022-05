Caz medical unic in tara, la Iasi. Un barbat i-a donat un rinichi fiului sau, iar acum, dupa zece ani, a avut si el nevoie de un rinichi

Medicii ieseni spun ca nu a mai fost un caz similar pana acum, este o situatie pe care au intalnit-o doar in literatura de specialitate. Un barbat care in urma cu zece ani a donat un rinichi fiului sau pentru a-l ajuta in lupta sa cu insuficienta renala a avut la randul lui nevoie de ajutor. Barbatul in varsta de 66 de ani, din Roman, a fost salvat de un donator in moarte cerebrala. Transplantul a fost posibil in urma prelevarii de organe care a avut loc la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, ... citeste toata stirea