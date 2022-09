Caz rar la Parhon: o femeie a ajuns a doua oara in stare grava, la spital, cu intoxicatie de la produse de curatat

Medicii de la Spitalul "Dr. C.I. Parhon" din Iasi trateaza un caz cu care nu s-au mai intalnit pana in prezent. O femeie de 65 de ani din Vladeni a venit la spital in stare foarte grava dupa ce s-a intoxicat cu o substanta de dezinfectie insecticida. Insa aceeasi femeie a patit ceva similar in urma cu sase ani, la momentul respectiv dupa ce a folosit o substanta fungicida."S-a prezentat in cursul garzii precedente cu stare generala foarte grava, dureri musculare, intoleranta digestiva si ... citeste toata stirea